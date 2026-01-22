Disabili cognitivi accompagnati in cabina | ecco perché il Tar ha annullato il voto in 4 sezioni a Lesina

Il Tar della Puglia ha annullato il voto in quattro sezioni di Lesina, in seguito a motivazioni dettagliate contenute in 11 pagine. La decisione riguarda le operazioni elettorali del 25 e 26 maggio 2025 e si focalizza sulle modalità di accompagnamento di disabili cognitivi in cabina. Questo provvedimento evidenzia l’importanza di garantire procedure elettorali inclusive e conformi alle norme vigenti.

