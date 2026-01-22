Disabili cognitivi accompagnati in cabina | ecco perché il Tar ha annullato il voto in 4 sezioni a Lesina
Il Tar della Puglia ha annullato il voto in quattro sezioni di Lesina, in seguito a motivazioni dettagliate contenute in 11 pagine. La decisione riguarda le operazioni elettorali del 25 e 26 maggio 2025 e si focalizza sulle modalità di accompagnamento di disabili cognitivi in cabina. Questo provvedimento evidenzia l’importanza di garantire procedure elettorali inclusive e conformi alle norme vigenti.
Sono racchiuse in 11 pagine le motivazioni della sentenza del Tribunale amministrazione regionale per la Puglia che ha invalidato le operazioni di voto nella tornata elettorale del 25 e 26 maggio 2025 in quattro sezioni di Lesina.Gli atti depositati e l’istruttoria disposta il 15 ottobre per.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Sindaco per due voti, a Lesina non è finita: è caccia ai certificati medici dei disabili accompagnati alle urneA Lesina, piccolo comune sul lago, si apre un dibattito sulla validità delle recenti elezioni comunali, dopo che il sindaco è stato rieletto con due voti di margine.
Per il Tar a Lesina bisognerà votare di nuovo in alcune sezioni. Il sindaco: "Ricorriamo al Consiglio di Stato"Il Tar di Lesina ha stabilito la necessità di un nuovo voto in alcune sezioni.
