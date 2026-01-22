Dirigente manda 1000 messaggi in una notte a una sottoposta | licenziato per molestie

Il Tribunale di Treviso ha confermato il licenziamento di un dirigente dell’aeroporto Canova, condannato per comportamenti molesti. Tra le contestazioni, inviti inappropriati, abbracci indesiderati e oltre mille messaggi inviati a una collaboratrice. La decisione si basa sulla gravità delle condotte che hanno violato le norme di rispetto sul luogo di lavoro, rendendo legittimo il provvedimento disciplinare.

