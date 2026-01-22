Dirigente manda 1000 messaggi in una notte a una sottoposta | licenziato per molestie
Il Tribunale di Treviso ha confermato il licenziamento di un dirigente dell’aeroporto Canova, condannato per comportamenti molesti. Tra le contestazioni, inviti inappropriati, abbracci indesiderati e oltre mille messaggi inviati a una collaboratrice. La decisione si basa sulla gravità delle condotte che hanno violato le norme di rispetto sul luogo di lavoro, rendendo legittimo il provvedimento disciplinare.
Il Tribunale di Treviso ha confermato il licenziamento di un dirigente dell’aeroporto Canova per molestie: inviti a indossare minigonne a lavoro, abbracci indesiderati e (soprattutto) oltre mille messaggi alla collaboratrice, che si era rivolta alle risorse umane, hanno reso legittimo il provvedimento.🔗 Leggi su Fanpage.it
Il dirigente licenziato per aver mandato 1000 messaggi in una notte a una collaboratriceUn dirigente dell’aeroporto Canova di Treviso è stato licenziato dopo aver inviato circa 1.
Leggi anche: Mille messaggi in una notte, abbracci e allusioni: manager perde il posto per molestie sul lavoro
Il dirigente licenziato per aver mandato 1000 messaggi in una notte a una collaboratriceIl provvedimento del tribunale di Treviso L'articolo Il dirigente licenziato per aver mandato 1000 messaggi in una notte a una collaboratrice proviene da Open. msn.com
"Vedi la differenza tra il Napoli e l'Inter. L'Inter appena può manda Marotta, per il Napoli vengo io. Io non avrei permesso ad un mio dirigente di fare queste considerazioni". - Antonio Conte 25/10/2025 facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.