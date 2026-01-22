Dirigente manda 1000 messaggi in una notte a una collaboratrice | licenziato per molestie

Il Tribunale di Treviso ha confermato il licenziamento di un dirigente dell’aeroporto Canova, accusato di molestie. Le condotte contestate includono inviti a indossare minigonne, abbracci non desiderati e l’invio di oltre mille messaggi a una collaboratrice. La sentenza sottolinea come comportamenti di questo tipo costituiscano una violazione delle norme sul rispetto sul lavoro e giustificano la cessazione del rapporto professionale.

