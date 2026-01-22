Dirigente dell’aeroporto di Treviso ha inviato 1000 messaggi in una notte a una dipendente Il Tribunale conferma il licenziamento

Un dirigente dell’aeroporto di Treviso è stato licenziato dopo aver inviato mille messaggi a una dipendente in una sola notte. Il Tribunale ha confermato il provvedimento disciplinare, ritenendo che il comportamento costituisca una violazione delle norme etiche e professionali. La vicenda evidenzia l’importanza di mantenere limiti appropriati nelle comunicazioni sul posto di lavoro e il rispetto delle relazioni professionali.

Le aveva mandato mille messaggi d’approccio in una notte. È stato licenziato per questo motivo un dirigente dell’aeroporto Canova di Treviso. Il fatto, risalente alla notte tra il 5 e il 6 marzo 2024, era avvenuto ai danni di una dipendente assunta con contratto a termine. La donna l’aveva denunciato al direttore delle risorse umane della società (lo scalo è controllato dal gruppo veneziano Save ), che aveva avviato un’indagine sfociata poi nell’allontanamento. Nella denuncia erano emerse richieste e comportamenti inappropriati che andavano avanti da almeno un anno. L’uomo chiedeva appuntamenti fuori dal luogo di lavoro, la invitava ad indossare minigonne, la infastidiva con abbracci e messaggi con richieste a sfondo sessuale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

