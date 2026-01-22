La recente direttiva del Viminale riguardante la gestione degli impianti sportivi ha suscitato attenzione, in particolare per le modifiche alle curve allo Stadio Olimpico. Tuttavia, l’allarme sollevato si limita a specifici settori, mentre altri aspetti, come la sicurezza sul Tevere e in zona Monte Mario, restano ancora in discussione. Si tratta di un intervento che mira a garantire migliori condizioni senza generare allarmismi ingiustificati.

La nuova direttiva del Viminale accende il dibattito sulla gestione dei settori negli stadi, ma l’allarme è solo parziale. All’ Stadio Olimpico la suddivisione richiesta è già operativa da anni: le curve di AS Roma e SS Lazio non necessiteranno di interventi. Le due curve ospitano complessivamente oltre 20 mila spettatori ciascuna, ma grazie a barriere e tunnel esterni l’area è già frazionata in tre settori: due Distinti da circa 5.800 posti e una Curva centrale da circa 8.500. Tradotto: nessuno “spacchettamento” aggiuntivo nelle gradinate più calde. Diverso il discorso per Tribuna Tevere e Tribuna Monte Mario, rispettivamente da circa 16 mila e 14 mila posti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Direttiva Viminale: curve ok all’Olimpico, nodi su Tevere e Monte Mario

Stadi, stretta del Viminale: telecamere ai tornelli e curve da diecimila postiLo stadio, con una capienza di circa diecimila posti, si prepara a migliorare le misure di sicurezza.

Crans-Montana, ora il Viminale ordina più controlli nei locali: la direttiva ai prefettiRecenti eventi a Crans-Montana hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza nei locali pubblici.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Il senatore Ernesto Rapani interviene sulla nuova direttiva del Ministero dell'Interno che dispone il rimpatrio immediato per gli stranieri irregolari responsabili di atti violenti. Commentando la circolare del Viminale, l'esponente di Fratelli d'Italia sottolinea come l - facebook.com facebook

'Più controlli nei locali', direttiva del Viminale dopo Crans-Montana. Indicazione ai prefetti, norme antincendio per aumentare la sicurezza #ANSA x.com