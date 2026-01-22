Dino Tenderini il premanese preparatore della Nazionale di Gattuso

Dino Tenderini, originario di Premana, è il preparatore atletico della nazionale italiana di calcio guidata da Gennaro Gattuso. Recentemente ha partecipato come ospite all’Assemblea annuale del Panathlon Club Lecco, offrendo un contributo sulla sua esperienza nel settore sportivo. La sua presenza ha rappresentato un momento di confronto e riflessione sulle tematiche legate alla preparazione atletica e allo sport di alto livello.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.