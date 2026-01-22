Dino Tenderini il premanese preparatore della Nazionale di Gattuso
Dino Tenderini, originario di Premana, è il preparatore atletico della nazionale italiana di calcio guidata da Gennaro Gattuso. Recentemente ha partecipato come ospite all’Assemblea annuale del Panathlon Club Lecco, offrendo un contributo sulla sua esperienza nel settore sportivo. La sua presenza ha rappresentato un momento di confronto e riflessione sulle tematiche legate alla preparazione atletica e allo sport di alto livello.
Il preparatore atletico della Nazionale italiana di calcio di mister Gennaro Rino Gattuso, ovvero il premanese Dino Tenderini, è stato il gradito ospite dei lavori dell’Assemblea annuale ordinaria e straordinaria del Panathlon Club Lecco.L’occasione era quella di consegnargli di persona la Targa.🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: Via Gattuso, già scelto il prossimo CT della Nazionale: battuto Conte
Leggi anche: Infortunio Calafiori, ufficiale: il difensore dell’Arsenal lascia il ritiro della nazionale per il problema all’anca! Ecco cosa cambi nella lista di Gattuso in vista della Norvegia
Argomenti discussi: Il preparatore atletico degli azzurri di calcio Dino Tenderini ospite del Panathlon Club Lecco.
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.