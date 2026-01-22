Dimensionamento Scolastico Trunfio | Irpinia penalizzata

Il responsabile scuola di Forza Italia, prof. Nicola Trunfio, commenta la questione del Dimensionamento Scolastico 202526 in Irpinia, evidenziando le criticità e le conseguenze di una possibile penalizzazione per il territorio. In un'analisi di tre minuti, vengono analizzati i rischi e le implicazioni di questa decisione, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla situazione attuale del sistema scolastico locale.

Tempo di lettura: 3 minuti La nota del Responsabile Scuola Forza Italia prof. Nicola Trunfio sulla questione del Dimensionamento Scolastico 202526 in Irpinia. Comincia davvero nel peggiore dei modi la nuova Regione Campania il suo dialogo con il territorio delle aree interne sulla questione del dimensionamento scolastico. La giunta Fico ha un’unica attenuante, quella che, invero, si concede sempre ai novizi: paga tutti gli errori politici del recente passato. L’ennesima battaglia giudiziaria persa dall’ex assessora Lucia Fortini su lla questione della reale consistenza delle Presidenze spettanti alla nostra regione, dopo la vittoria di Pirro al Tar, si è conclusa con la sonora sconfitta della sua tesi in Consiglio di Stato da parte del Ministero dell’istruzione e la restituzione obbligata delle 23 presidenze che l’ex assessora predicava di avere salvato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dimensionamento Scolastico, Trunfio: “Irpinia penalizzata” Leggi anche: “Dimensionamento scolastico? Chiedetelo al centrosinistra” Dimensionamento scolastico, assessore all’Istruzione presenterà proposteL’assessore all’Istruzione presenterà presto nuove proposte sul dimensionamento scolastico in Campania. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Scuola, Nicola Trunfio: In Irpinia penalizzato solo il territorio di ArianoE' solo il tricolle a subire tutti i tagli programmati per il prossimo anno ... msn.com Dimensionamento scolastico: Upi, 'Pronti a ricorrere al Tar'Sono esterrefatto dalle dichiarazioni dell'assessore riportate dalla stampa in merito agli accorpamenti scolastici nella regione Marche. L'assessore Biondi asserisce che le Province non abbiano ... ansa.it DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO, IL PROVVEDITORE NON RICEVE LE PARTI SINDACALI Rammarico e preoccupazione per questa decisione presa in una fase delicata per il sistema scolastico https://www.cgilmodena.it/p=105366 L'Emilia-Romag - facebook.com facebook Classi troppo affollate e dimensionamento scolastico: la proposta di legge di #Avs supera le 50mila firme #scuola informazionescuola.it/classi-troppo-… via @Novità Per Gli Insegnanti - Informazionescuola.it x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.