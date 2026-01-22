Dilettanti Minardi dalla K Sport a Chiaravalle Imperatori e Paiardini sul mercato

Oggi si delineano i finalisti della Coppa Italia di Eccellenza, con nove squadre già qualificate, tra cui la K Sport Montecchio Gallo, vincitrice della finale regionale. A Chiaravalle, i dilettanti Minardi della K Sport, Imperatori e Paiardini sono attivi nel mercato. Restano da assegnare dieci posti per la fase nazionale, mentre l’attenzione si concentra sulle sfide e sui movimenti delle squadre in vista delle prossime gare.

Coppa Italia. In Eccellenza oggi si conosceranno le 9 qualificate alla fase nazionale, tra queste la K Sport Montecchio Gallo che ha vinto la finale regionale (4-2 contro il Tolentino) restano da assegnare 10 posti. K Sport (foto con la coppa regionale) inontrerà (11 e 18 febbraio) la vincente della finale regionale Umbra tra Narnese e Atletico BMG (data da decidere). Le semifinali della Coppa Italia Marche di Promozione (coinvolto il Gabicce Gradara) si giocheranno mercoledì 25 febbraio e 11 marzo. Mercato. La K Sport ha chiuso il mercato liberando Minardi centrocampista classe 2007 ora alla Biagio Nazzaro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Dilettanti. Minardi dalla K Sport a Chiaravalle. Imperatori e Paiardini sul mercato Calcio dilettanti: il mercato. Rosa nuova saracinesca del Baiso. Benfatti dalla Libertas al BarcoLe ultime ore del mercato invernale nei dilettanti sono decisive per molte squadre, tra trattative in corso e rinnovi. Il mercato dei dilettanti: la Fratta Santa Caterina celebra le 500 presenze di Emanuele Bertocci, premiato dalla società rossoverde. Sow è il nuovo bomber del Cortona, Tiezzi va al TegoletoNel periodo natalizio, il mercato dilettantistico in provincia di Arezzo ha visto anche importanti traguardi, come la celebrazione delle 500 presenze di Emanuele Bertocci alla Fratta Santa Caterina, premiato dalla società rossoverde.

