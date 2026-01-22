Diego Costa attacca Conte | Probabilmente non fa sesso a casa perché è uno molto amareggiato

Diego Costa ha recentemente commentato nuovamente Antonio Conte, suggerendo che l’allenatore potrebbe essere particolarmente amareggiato, ipotizzando che questa amarezza influenzerebbe anche aspetti della vita privata. Le sue parole riaccendono il dibattito sulla relazione tra i due, offrendo uno sguardo diretto e senza filtri su un capitolo della loro storia professionale. Un intervento che suscita interesse nel mondo del calcio e tra gli appassionati.

"> Diego Costa torna a parlare di Antonio Conte e lo fa senza filtri, riaprendo una ferita mai rimarginata dai tempi del Chelsea. L’ex attaccante brasiliano ha utilizzato parole durissime nei confronti del tecnico salentino, tracciando un ritratto tutt’altro che lusinghiero del suo ex allenatore. «Conte è sempre arrabbiato, sempre con un muso lungo», ha dichiarato Costa, aggiungendo una riflessione ancora più tagliente sul carattere dell’allenatore: «Probabilmente non fa sesso a casa perché è uno molto amareggiato». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

