dieci appuntamenti tra romanticismo tedesco e sperimentazioni

La 106ª stagione degli Amici della Musica, promossa dalla Fondazione di Modena con il supporto del Ministero della Cultura, della Regione e del Comune, si apre con un ciclo di dieci appuntamenti dedicati al Romanticismo tedesco e alle sperimentazioni musicali. Il Concerto della Memoria e del Dialogo rappresenta l’inizio di questa stagione, offrendo un’occasione per approfondire il dialogo tra tradizione e innovazione nella musica.

Il Concerto della Memoria e del Dialogo inaugurerà la 106ª stagione degli Amici della Musica, sostenuta dalla Fondazione di Modena, con i contributi del Ministero della Cultura, della Regione e del Comune. Il cartellone – ideato e organizzato dal direttore artistico Claudio Rastelli, insieme ad Andras Gemes e Simone Guaitoli, presidente e vicepresidente dell’associazione – proporrà altri dieci appuntamenti, tutti all’ Hangar Rosso Tiepido di via Emilia est, "uno spazio sempre più protagonista della vita culturale cittadina", sottolinea l’assessore Andrea Bortolamasi. Nel programma, tanti attesi ritorni, come quello del fisarmonicista Claudio Jacomucci (nella foto), grandissimo sperimentatore, che il 15 febbraio presenterà il progetto "Sonic meditations - The act of listening", un’esperienza immersiva in cui anche il pubblico diventa protagonista della ‘ri-creazione’ di un’opera musicale, e il Quartetto Klimt (1° marzo) in un programma dedicato al romanticismo tedesco, poi il duo formato dal percussionista Philipp Lamprecht e dalla violinista Susanne Ansorg (29 marzo) e il 26 aprile la nuova tappa del progetto del violinista Mauro Loguercio e della pianista Emanuela Piemonti che eseguiranno altre due sinfonie di Beethoven (la Quarta e la Settima) in un’originale trascrizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

