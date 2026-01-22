Dialogo e pragmatismo | la linea di Meloni e Merz per tenere uniti Europa e Usa

Durante il Consiglio europeo straordinario, Giorgia Meloni e Antonio Merz hanno sottolineato l'importanza di mantenere un approccio pratico e dialogico tra le nazioni alleate. L’obiettivo è rafforzare i legami tra Europa e Stati Uniti attraverso strategie basate sulla de-escalation e il pragmatismo, promuovendo una collaborazione stabile e condivisa. Questa linea mira a consolidare la coesione tra i partner internazionali in un contesto internazionale complesso e in evoluzione.

De-escalation, pragmatismo e dialogo tra nazioni alleate. Sono queste le tre parole d’ordine di Giorgia Meloni al Consiglio europeo straordinario. Le stesse intorno alle quali si cementa l’alleanza tra Italia e Germania, che si materializza subito a Bruxelles nel bilaterale tra la premier e il cancelliere tedesco Friedrich Merz prima dell’inizio del vertice. È l’asse delle “colombe” contro i “falchi” guidati dai francesi di Emmanuel Macron e dagli spagnoli di Pedro Sanchez: una sintonia, quella tra Italia e Germania, coltivata negli ultimi giorni prima del freno a mano di Donald Trump sull’annessione della Groenlandia. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Tensioni Usa-Ue, Meloni rivendica la linea di dialogo e responsabilità AtlanticaGiorgia Meloni ha incontrato i giornalisti a Seul, evidenziando l'importanza del dialogo e della responsabilità atlantica in un contesto di tensioni tra Usa e Ue.

Meloni, missione globale tra valori e pragmatismo. Onora i caduti di Seul, rilancia il lavoro per la de-escalation in Iran, e sulla Groenlandia: dall’Europa nessuna sfida agli Usa (video)Giorgia Meloni si impegna in un percorso internazionale che unisce valori e pragmatismo.

