Nell'analisi delle prestazioni recenti, Di Gregorio si distingue con un voto di 7, dimostrando attenzione sia su Sudakov che in fase di copertura. Miretti appare frenato, mentre Locatelli si conferma elemento centrale del centrocampo. Kalulu, valutato 6, si mostra in fiducia ma tende a perdere i riferimenti quando si concentra troppo in avanti. Un quadro che evidenzia le dinamiche e le criticità della squadra.

DI GREGORIO 7. Doppiamente pronto su Sudakov. KALULU 6. E’ in fiducia, ma accentrandosi finisce per perdere un po’ i riferimenti. Errore da matita blu a inizio ripresa in disimpegno, si rifà dando il la all’azione del primo gol. BREMER 5. Deciso, troppo: provoca un rigore inutilmente. KELLY 6,5. Deve arrangiare chiusure energiche, davanti non si vede. CAMBIASO 6. Sulla sinistra dialoga con Yildiz che è un piacere nel primo quarto di gara, poi l’effetto svanisce. THURAM 7. Accelera con prepotenza, rifinisce spesso con imprecisione. Gladiatorio sul gol. LOCATELLI 6,5. Cerca soprattutto di schermare Sudakov, perde anche un pericolosissimo pallone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Di Gregorio c’è. Miretti frenato. Il cuore di Locatelli

Leggi anche: PAGELLE E TABELLINO JUVE-TORINO 0-0: Disastro Thuram e Locatelli, Koopmeiners il migliore, top Di Gregorio

Juve-Benfica: Locatelli sbagliaDi Gregorio salva sul tiro di Sudakov | Diretta 0-0Nella sfida tra Juventus e Benfica, le due squadre si affrontano con obiettivi diversi: i bianconeri cercano di superare un tabù contro i portoghesi, mentre Spalletti deve trovare la chiave per ottenere un risultato positivo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Perché Di Gregorio, Thuram e Conceiçao non giocano Cagliari-Juventus: infortunio, scelta tecnica o squalifica? Sono in panchina?; Concita De Gregorio: La storia ce la insegnano male. Il segreto di Caracalla; Zoff: Stimo Yildiz anche come uomo: va blindato. Critiche a Di Gregorio? Alla Juve è normale; Cagliari-Juve, formazioni ufficiali: da Conceicao a Yildiz, Di Gregorio, Mina e S. Esposito, tutte le scelte.

Cagliari-Juventus, formazioni ufficiali: Koopmeiners torna titolare, c'è ancora Miretti. Riposano Thuram e Di GregorioSERIE A - Le scelte di formazione di Fabio Pisacane e Luciano Spalletti per l'anticipo della 21a giornata in programma all'Unipo Domus di Cagliari sabato 17 ... eurosport.it

Di Gregorio, via la croce: cosa c'è dietro sette gol in due partite alla JuveTORINO - Non si può certo gettare la croce su un singolo giocatore quando il problema, se c’è, è globale. E quando prendi sette gol in due partite qualcosa che non va deve esserci per forza e sarebbe ... tuttosport.com

1' tempo con una Juve a tratti aggressiva a tratti rattrappita che fatica a trovare linee di passaggio e sfoghi per sviluppare gioco. 2 conclusioni di Yildiz, testa di Miretti fuori, parata di Di Gregorio e salvataggio di Kelly. Tanti, troppi errori, serve fare decisamente - facebook.com facebook

1' tempo con una Juve a tratti aggressiva a tratti rattrappita che fatica a trovare linee di passaggio e sfoghi per sviluppare gioco. 2 conclusioni di Yildiz, testa di Miretti fuori, parata di Di Gregorio e salvataggio di Kelly. Tanti, troppi errori, serve fare decisamente x.com