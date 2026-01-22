Marty Supreme è un film che narra la storia di un giovane appassionato di ping pong, che attraverso determinazione e talento affronta le sfide di un mondo competitivo. La regia di Josh Safdie offre uno sguardo realistico sulla crescita personale e sulle dinamiche di una disciplina di nicchia, evidenziando il percorso di un individuo alla ricerca del proprio spazio e della propria identità.

Marty Supreme è un film che, in superficie, racconta l'ascesa implacabile di un talento. Josh Safdie mette in scena la storia di un ragazzo che prende uno sport di nicchia, il ping pong, e lo trasforma nel proprio campo di battaglia personale. Timothée Chalamet regge il film sulle spalle con una performance già in odore di Oscar, fatta di carisma, spavalderia e fragilità, mentre Odessa A'zion, porta in scena un'energia disperata e romantica francamente rara. Gwyneth Paltrow, stupenda e formidabile, sprigiona malinconia ad ogni sguardo e Tyler, the Creator, al debutto cinematografico, funziona bene come contro canto, un complice che rende l'ascesa meno solitaria e più intrisa di amicizia e opportunismo.

© Gqitalia.it - Di cosa parla davvero Marty Supreme

