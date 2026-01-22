Derubata del cellulare la Polizia Ferroviaria lo riconsegna a casa

Dopo il furto del cellulare, la Polizia Ferroviaria è riuscita a rintracciare e restituire il dispositivo al legittimo proprietario. Un episodio che dimostra l’efficacia delle attività di tutela e il senso di vicinanza alla comunità, anche in situazioni delicate. La collaborazione tra forze dell’ordine e cittadini rappresenta un elemento fondamentale per garantire sicurezza e fiducia nelle persone.

Una brutta disavventura iniziata con un furto odioso si è conclusa con un gesto di vicinanza e umanità. Protagonisti gli agenti della Polizia Ferroviaria di Modena e la signora Roberta, un'anziana di 83 anni residente nell'Appennino modenese.Tutto è cominciato qualche settimana fa, quando la.

