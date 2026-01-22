Derby-West Bromwich venerdì 23 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il match tra Derby County e West Bromwich Albion si svolgerà venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 21:00. Si tratta di una partita importante per la classifica di entrambe le squadre, con Derby in corsa per i playoff e West Bromwich impegnato nella lotta per evitare la retrocessione. Di seguito, le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici per un incontro che potrebbe avere ripercussioni significative sulla stagione.

La lotta per un posto nei playoff, che riguarda il Derby County, incrocia quella per evitare la retrocessione nella quale è precipitato il West Bromwich Albion. I Baggies infatti hanno perso le ultime quattro partite di campionato, inframezzate da un passaggio del turno in FA Cup che al momento non può certo essere consolatorio.

