La King’s Church, fondata da Wesley Welch e Ben Palka, si riunisce ogni domenica mattina al Penn Social, vicino alla Casa Bianca. Questo spazio senza sede fissa accoglie giovani conservatori della capitale, offrendo un’occasione di incontro tra musica e dialogo. Un luogo informale che unisce i fedeli in un contesto diverso, mantenendo viva la comunità e i valori condivisi.

Questo articolo sulla chiesa King's Church di Washington è pubblicato sul numero 5-6 di Vanity Fair in edicola fino al 3 febbraio 2026. In quei bicchierini non c’è tequila, ma il sangue di Cristo, portato in giro su vassoi d’argento e mandato giù all’unisono: il gioco alcolico più devoto del mondo. Sul palco, dove un tempo ci sarebbero stati i libretti dei canti, i musicisti scorrono sui loro iPhone fissati a dei treppiedi strofe di culto New Age. Questa non è una discoteca. È King’s Church, una delle congregazioni evangeliche in più rapida crescita di Washington, che celebra la funzione domenicale all’interno del Penn Social, bar del centro noto per i tornei di beer pong del martedì e le attività di networking legate al Congresso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Dentro la chiesa di Washington che si riunisce in un bar. La King’s Church è un luogo di incontro per i giovani conservatori della capitale

Leggi anche: Nessuno vuole uscire con i giovani conservatori di Washington: la solitudine dei single pro Trump nella capitale democratica

Leggi anche: Piazza Saffi aperta alle auto, l'ex sindaco: "Ora che corriamo per Capitale della Cultura è fuori luogo"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Dentro la chiesa di Washington che si riunisce in un bar. La King’s Church è un luogo di incontro per i giovani conservatori della capitale; Crollata in Spagna l’abside di una chiesa romanica, testimonianza dell’architettura mudéjar; Chiesa di San Pietro di Massello: edificio di confine nellpinerolese; I credenti hanno la responsabilità di convertirsi dalla rassegnazione alla fiducia.

La più grande storia racchiusa in una misura minima: Porziuncola, la chiesa dentro una basilicaCustodita dentro una basilica monumentale, la Porziuncola è riconosciuta come la chiesa più piccola del mondo (ma anche capace di segnare secoli di fede, arte e visioni radicali) ... siviaggia.it

Verolengo a La Verpillière: la chiesa di Saint-Denis riapre e il gemellaggio cantaLa delegazione verolenghese e la Corale Mansio Quadrata alla cerimonia inaugurale dopo i lavori di manutenzione straordinaria. giornalelavoce.it

Masserano Biella Italia: Navata della Chiesa di Santo Spirito. Exif, immagine ad alta risoluzione: https://www.milanofotografo.it/FotografiaDettagliFoto.aspxID=3940&r=fb Leggi oltre: https://www.milanofotografo.it/SvagoCulturaDettagliBiellese.aspxID=152&r - facebook.com facebook