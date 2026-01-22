Dentro i tagli di Fontana

Dentro i tagli di Fontana, si cela una ricerca di profondità oltre l’estetica superficiale. Valentino Vago, con la sua arte, invita a entrare e a esplorare i vuoti e le aperture create dall’artista, trasformando i tagli in un’esperienza di immersione nello spazio e nella luce. Questa interpretazione sottolinea l’importanza di un approccio che va oltre il semplice gesto, rivelando un senso di dialogo tra vuoto, spazio e percezione.

"Fontana ha fatto i tagli, io ci sono entrato dentro". In questa frase, insieme ironica e radicale, Valentino Vago condensava il senso profondo della sua pittura: non una ferita sulla superficie, ma un attraversamento, un’immersione totale nello spazio della luce. A questa visione è dedicata la mostra allestita da domani (vernissage alle 17.30) al 7 febbraio negli spazi del Circolo Fantoni di Galleria Adamello, che rende omaggio a uno dei maestri più originali dell’ astrattismo italiano del Novecento, scomparso nel 2018, dopo una vita trascorsa – come amava dire – "a camminare a passi veloci, sempre alla ricerca della bellezza". 🔗 Leggi su Lanazione.it

