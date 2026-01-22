Dennis Tamborrino | la promessa brindisina delle minimoto brilla nel Trofeo Simoncelli

Dennis Tamborrino, giovane talento brindisino, si sta affermando nel panorama delle minimoto con risultati promettenti nel Trofeo Simoncelli. La sua dedizione e passione lo rendono una figura interessante nel motociclismo giovanile, dimostrando un percorso in crescita e un potenziale che merita attenzione. Con impegno e determinazione, Tamborrino continua a farsi strada nel difficile mondo delle competizioni, rappresentando con orgoglio la sua città.

