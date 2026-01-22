Democrazia alla prova | tre giorni di analisi e approfondimenti a Palazzo Ducale

Gli avvenimenti delle ultime settimane rendono sempre più urgente e importante parlare delle prove a cui la democrazia è sottoposta nel mondo. In un mondo in cui il diritto internazionale viene disprezzato, e i rapporti di forza diventano l'unica bussola per orientare le relazioni tra stati, è.🔗 Leggi su Genovatoday.it

“Democrazia alla Prova”, al Palazzo Ducale di Genova tre giorni di incontri per comprendere il futuro dei sistemi politiciAl Palazzo Ducale di Genova si terranno tre giorni di incontri dedicati a esplorare il futuro delle democrazie di fronte alle sfide contemporanee.

Leggi anche: “Democrazia alla prova”: a Genova tre giorni di analisi e dialoghi

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: GENOVA, 23-25 GENNAIO: DEMOCRAZIA ALLA PROVA; Disuguaglianze e diversità: Democrazia alla prova, analisi e dialoghi a Palazzo Ducale di Genova; Quali prove per la democrazia tra neoliberalismo e autoritarismo? Da Genova la 3 giorni di ForumDD; Cantiere Genova: se la democrazia finisce sotto esame.

Democrazia alla prova, a Palazzo Ducale una due giorni di analisi e dialoghiDisprezzo per il diritto internazionale, rapporti di forza come unica bussola per orientare le relazioni tra stati, tensione di tutto questo con la ricerca da parte degli individui e dei popoli di mag ... lavocedigenova.it

Democrazia alla prova, tre giorni di confronto al Ducale di GenovaA Genova, dal 23 al 25 gennaio 2026, Democrazia alla prova riunisce studiosi e voci internazionali per riflettere su autoritarismo, disuguaglianze e futuro democratico. ligurianotizie.it

Dal 23 al 25 gennaio, a Genova, il Forum Disuguaglianze e Diversità e decine di studiosi mettono alla prova la democrazia, cercando di capire come cambiarla per permettere di rinascere e convivere con la contemporaneità - facebook.com facebook

Dal 23 al 25 gennaio, a Genova, il Forum Disuguaglianze e Diversità e decine di studiosi mettono alla prova la democrazia, cercando di capire come cambiarla per permettere di rinascere e convivere con la contemporaneità x.com