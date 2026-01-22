Delitto di Perugia parla l’ex pm Mignini | Una persona mai entrata nelle indagini è implicata nell’uccisione di Meredith Kercher

L’ex pm Mignini ha dichiarato che una persona mai coinvolta nelle indagini è implicata nell’omicidio di Meredith Kercher, avvenuto il 1° novembre 2007 a Perugia. La notizia solleva nuovi interrogativi sul caso, rimasto irrisolto da allora. Questa affermazione apre un nuovo capitolo nella vicenda, portando a riflettere sulle complessità e le possibili incongruenze delle indagini condotte in quegli anni.

Giuliano Mignini è l’ex magistrato che coordinò le indagini sull’omicidio di Meredith Kercher, la studentessa inglese uccisa a Perugia nella notte tra il 31 ottobre e il primo novembre del 2007. Fu lui a indagare per l’omicidio tre giovani: lo studente pugliese Raffaele Sollecito e la sua fidanzatina americana dell’epoca e coinquilina della vittima, Amanda Knox - entrambi poi assolti dalla Corte di Cassazione -, e l’ivoriano Rudy Guede, l’unico a essere condannato definitivamente (da tempo ha finito di scontare la pena). In pensione ormai da tempo, nei mesi scorsi Mignini ha ricevuto le confidenze di una persona che, dice, «ha voluto liberarsi la coscienza da un peso». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

