Delitto di Federica Torzullo per la prima volta scatta il reato di femminicidio Cosa è cambiato con la nuova legge – Il video

In Italia, con il caso di Federica Torzullo, si è applicato per la prima volta il nuovo reato di femminicidio, introdotto da una recente legge. Federica è stata uccisa dal marito, Claudio Carlomagno, ad Anguillara Sabazia. Questa vicenda segna un passo importante nel contrasto alla violenza di genere, evidenziando le modifiche legislative e le nuove misure adottate per tutelare le donne. Ecco cosa è cambiato con questa normativa.

Per la prima volta in Italia viene contestato il nuovo reato di femminicidio. Succede nel caso della morte di Federica Torzullo, uccisa dal marito reo confesso Claudio Carlomagno ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Il corpo della donna è stato ritrovato il 18 gennaio, dopo dieci giorni di ricerche, nei pressi dell'azienda di proprietà del marito. Secondo la procura di Civitavecchia, dopo averla uccisa Carlomagno avrebbe tentato di bruciare e fare a pezzi il cadavere, nel tentativo di ostacolarne il riconoscimento. L'uomo è indagato anche per occultamento di cadavere. La ferocia dell'aggressione. Federica Torzullo è al centro di un episodio che segna un'importante evoluzione nel sistema giudiziario italiano. La Procura di Civitavecchia ha contestato a Claudio Carlomagno il nuovo reato di femminicidio per l'omicidio di Federica Torzullo, avvenuto ad Anguillara. Le indagini sul femminicidio di Federica Torzullo non si fermano con la confessione del marito Claudio Carlomagno, né con la convalida del suo fermo. Sono stati sentiti questa mattina nella caserma dei carabinieri della Compagnia di Bracciano i genitori di Federica Torzullo, la donna di Anguillara uccisa dal marito, che ha confessato il delitto.

