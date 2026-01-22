Del Rosso puntualizza | Più notti con i vigili solo a organico ampliato

Il sindaco Del Rosso sottolinea che l’ampliamento dell’organico dei vigili non comporta un aumento delle notti in cui sono presenti in città. Ritiene che la creazione della zona rossa, senza un rafforzamento reale delle forze dell’ordine, non sia uno strumento efficace per garantire maggiore sicurezza. La questione rimane aperta, evidenziando l’importanza di soluzioni concrete e sostenibili per migliorare il controllo del territorio.

"Confermo quanto ho già detto: ritengo che l’istituzione della zona rossa non sia uno strumento così efficace, senza un aumento effettivo delle forze dell’ordine presenti in città". Il sindaco Claudio Del Rosso punta ad avere rinforzi a Montecatini e mantiene una posizione di perplessità nei confronti dell’impianto legislativo alla base dell’ ordinanza appena emessa dal prefetto Angelo Gallo Carrabba. Una presa di posizione, quest’ultima, che nasce dal prevalente sistema di ammende economiche per chi viola il provvedimento. Del Rosso e la sua maggioranza temono che certi soggetti non possono essere allontanati a suon di multe da Montecatini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

