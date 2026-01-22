Del Piero su Juve Benfica | Partita tosta I bianconeri sono stati molto bravi a fare una cosa

Del Piero ha commentato la vittoria della Juventus contro il Benfica, sottolineando la difficoltà della partita. Ai microfoni di Sky Sport, l’ex capitano ha evidenziato l’abilità della squadra nel gestire un match complesso, riconoscendo l’impegno e la compattezza dei bianconeri. Una prestazione che evidenzia la solidità e l’esperienza di una Juventus capace di affrontare sfide importanti con determinazione.

Del Piero ai microfoni di Sky Sport ha commentato la vittoria della Juve contro il Benfica esaltando la prestazione dei bianconeri. La vittoria della Juventus in Champions League contro il Benfica ha lasciato segni profondi e positivi nell’ambiente bianconero, suscitando l’analisi accurata di chi quella maglia l’ha resa leggendaria: Del Piero. L’ex capitano, intervenuto durante il programma Champions League Show su Sky Sport, ha parlato i temi del match, ponendo l’accento sulla crescita caratteriale della squadra sotto la pressione europea. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Secondo l’opinione di Del Piero, la vera differenza rispetto alle recenti uscite stagionali è stata la capacità di capitalizzare le occasioni create. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

