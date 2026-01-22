Del Piero non ha dubbi | Vincere la Coppa del Mondo significa sentirsi completi come calciatori ed esseri umani Poi svela un retroscena

Del Piero, ex capitano della Juventus, riflette sull’importanza della vittoria in un Mondiale, sottolineando come rappresenti un traguardo sia professionale che personale. In un suo recente intervento, ha condiviso anche un retroscena inedito legato a quell’esperienza, offrendo uno sguardo autentico e sobrio su un momento fondamentale della sua carriera e della sua vita.

Del Piero non ha dubbi: di seguito le parole dell’ex capitano della Juventus sul Mondiale e sulla Coppa del Mondo sollevata nel 2006. Il presidente della FIFA Gianni Infantino, l’ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero e Arsene Wenger sono intervenuti al World Economic Forum di Davos, in Svizzera. Di seguito le parole dell’ex bandiera bianconera. CAMPIONE DEL MONDO – « Vincere la Coppa del Mondo significa sentirsi completi. Completi come calciatori, ma anche come esseri umani. Si inizia a giocare per passione, senza pensare a nulla se non al pallone, poi crescendo si capisce che il percorso è molto più ampio: diventare professionisti vuol dire crescere anche come persone, fare sacrifici, rinunciare a qualcosa, accettare che la tua vita, le tue amicizie e persino il tuo carattere vengano messi alla prova. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

