De Laurentiis e lo sfogo in Lega | perché la norma non cambia

Nell’ambito del calcio italiano, le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis in Lega riflettono una posizione consolidata e radicata nel tempo. La sua frustrazione non è frutto di un episodio isolato, ma di una tensione accumulata che evidenzia le dinamiche e le contraddizioni delle norme vigenti. Questo articolo analizza le ragioni che rendono difficile modificare le regole attuali, offrendo un quadro chiaro e obiettivo della situazione.

Non è stata una mossa improvvisata, ma il risultato di una tensione maturata nel tempo. L’idea di intervenire sulla norma che regola l’operatività del mercato invernale del Napoli nasce da un confronto acceso avvenuto nei palazzi del calcio, dove la linea proposta dal presidente Aurelio De Laurentiis non ha però trovato il consenso necessario. Come ricostruisce La Gazzetta dello Sport, tutto prende forma durante l’assemblea di lunedì della Lega Serie A, quando il patron azzurro decide di esporsi in modo diretto davanti agli altri club.“Lunedì, durante l’assemblea della Lega Serie A, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non le ha mandate a dire ai suoi colleghi. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

