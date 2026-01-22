Ddl Frjia Cosa cambia e quali vantaggi per il settore subacqueo

Il ddl Frjia rappresenta un'importante novità per il settore subacqueo italiano, colmando un vuoto normativo e definendo nuove regole. L'adozione di questa legge favorisce una maggiore sicurezza e regolamentazione delle attività subacquee, grazie alla creazione dell’Agenzia dedicata. Questi cambiamenti offrono opportunità di sviluppo e tutela per operatori e appassionati, segnando una svolta significativa nel panorama delle attività sottomarine nel nostro paese.

Il settore sottomarino nazionale cambia pelle e con il via libera al ddl Frjia (che colma un vuoto normativo) si apre la strada ad una fase del tutto nuova, in virtù della nascita dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee. Dalla Camera ieri è arrivato il sì dopo il voto favorevole dato dal Senato nel luglio scorso. Come è noto, la dimensione subacquea è diventata assolutamente strategica nella stessa misura dello spazio, vista la presenza di energia, dati e infrastrutture critiche. Per questa ragione verranno monitorati spazi subacquei, protette le infrastrutture strategiche (energetiche e di comunicazione) e regolamentati i lavori.

