ddl frjia cosa cambia e quali vantaggi per il settore subacqueo

Il DDL Frjia rappresenta un passo importante per il settore subacqueo italiano, colmando un vuoto normativo e definendo nuove regole. Con l’istituzione dell’Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, si delineano strumenti più efficaci per la tutela degli operatori e la promozione delle attività. Questa innovazione può favorire uno sviluppo più sicuro e sostenibile del comparto, offrendo vantaggi concreti per professionisti e appassionati del mondo sottomarino.

Il settore sottomarino nazionale cambia pelle e con il via libera al ddl Frjia (che colma un vuoto normativo) si apre la strada ad una fase del tutto nuova, in virtù della nascita dell’Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee. Dalla Camera ieri è arrivato il sì dopo il voto favorevole dato dal Senato nel luglio scorso. Come è noto, la dimensione subacquea è diventata assolutamente strategica nella stessa misura dello spazio, vista la presenza di energia, dati e infrastrutture critiche. Per questa ragione verranno monitorati spazi subacquei, protette le infrastrutture strategiche (energetiche e di comunicazione) e regolamentati i lavori. 🔗 Leggi su Formiche.net

