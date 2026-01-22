Dazi Groenlandia e vino | la tregua di Trump e l’allarme per l’enologia italiana

Recentemente, l’accordo tra gli Stati Uniti e la Nato riguardante la Groenlandia ha portato alla sospensione temporanea dei dazi aggiuntivi del 10% su alcune importazioni europee. Questa decisione ha implicazioni anche per il settore enologico italiano, sollevando preoccupazioni sulla stabilità dei mercati e sulla competitività dei vini italiani in un contesto di tensioni commerciali. Un’analisi delle conseguenze di questa tregua e delle sfide future per l’export italiano nel settore vinicolo.

(Adnkronos) – Sulla base dell’intesa con la Nato sulla Groenlandia, il presidente Trump ha annunciato che non imporrà i dazi aggiuntivi del 10% (a partire dal 1° febbraio) sulle merci provenienti da Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Olanda, Finlandia e Gran Bretagna, minacciati come “ritorsione” per l'invio di truppe da parte di questa nazioni nella “Terra Verde”. Il mondo del vino italiano, coinvolto da altri dazi statunitensi, osserva con estrema attenzione le mosse del Tycoon; non è passata inosservata la minaccia della Casa Bianca (avvenuta sempre in questi giorni) di applicare tariffe del 200% su vini e champagne francesi, dopo il rifiuto di Emmanuel Macron di aderire al "Board of Peace" per la ricostruzione di Gaza.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

