Durante il suo intervento a Davos, Donald Trump è stato immortalato con un evidente livido sul dorso della mano sinistra. L’immagine ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media, mentre il presidente americano si rivolgeva ai leader mondiali dopo la firma di un accordo al World Economic Forum. La presenza di questo segno ha suscitato curiosità e ha aperto discussioni sulla sua possibile origine.

Davos, 22 gen. (Adnkronos) - Durante il discorso di oggi di Donald Trump a Davos, non è sfuggito ai fotografi il grande livido che il presidente americano aveva sulla mano sinistra, quando ha parlato ai leader e ai funzionari mondiali dopo la cerimonia di firma del Board of Peace al World Economic Forum. Trump soffre di 'insufficienza venosa cronica', che può causare gonfiore e lividi alle caviglie e alle mani. Il tycoon ha ricevuto la diagnosi dopo aver notato un leggero gonfiore alla mano. È stato sottoposto a ecografie e a un esame completo. Karoline Leavitt, portavoce di Trump alla Casa Bianca, ha rivelato che la risonanza magnetica non ha evidenziato alcuna prova di trombosi venosa profonda o malattia arteriosa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Davos: Trump fotografato con un grande livido sul dorso della mano sinistra

