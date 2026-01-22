Davos Trump firma l’atto costitutivo del Board of peace per Gaza

A Davos, Donald Trump ha firmato l’atto costitutivo del Board of Peace, un organismo dedicato alla promozione della pace e alla ricostruzione di Gaza. L’iniziativa mira a favorire un dialogo costruttivo e interventi concreti per il miglioramento della situazione nella regione. La creazione di questo consiglio rappresenta un passo importante nel contesto degli sforzi internazionali per stabilizzare la zona e sostenere la ricostruzione.

A Davos Donald Trump firma l'atto costitutivo del Board of Peace, il consiglio di pace su Gaza pensato per la ricostruzione della Striscia. Molti Paesi, però, non aderiscono all'iniziativa. Durante il forum di Davos, il presidente degli Stati Uniti ha firmato ufficialmente l'atto costitutivo del Board of Peace per Gaza, un'iniziativa internazionale coinvolgente 22 Paesi. A Davos è nato il Board of Peace di Trump, ma vi hanno aderito soprattutto personaggi discutibili, primi tra tutti Putin e Netanyahu, capi di Stato con un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale dell'Aja.

