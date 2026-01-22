Durante il Forum di Davos, Donald Trump ha comunicato un nuovo accordo tra gli Stati Uniti e la NATO riguardante la Groenlandia. L'iniziativa prevede una collaborazione strategica volta a rafforzare la presenza e la sicurezza dell’isola, considerata di rilevanza geopolitica. La notizia rappresenta un passo importante nelle dinamiche di sicurezza internazionale e apre nuovi scenari per la regione.

Da Davos è arrivata una svolta sulla Groenlandia: Trump ha annunciato un accordo quadro con la Nato sull’isola. L’altolà di Copenaghen che dice: sulla sovranità non si tratta. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Davos, Trump annuncia piano con Nato per Groenlandia

Davos: Trump attacca Europa poi annuncia accordo quadro con Nato su Groenlandia e stop daziDurante il Forum di Davos, Donald Trump ha commentato sulla situazione economica degli Stati Uniti e ha affrontato temi di politica internazionale.

Davos, Trump attacca Europa e Nato e rilancia sulla Groenlandia – VIDEODurante il World Economic Forum di Davos, Donald Trump ha espresso posizioni critiche nei confronti dell’Europa e della NATO, concentrandosi anche su possibili sviluppi riguardanti la Groenlandia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Davos, Trump annuncia piano con Nato per Groenlandia

Argomenti discussi: Gaza, Trump annuncia il Board of Peace. Sui campi profughi ancora raid dell'Idf; Davos 2026, il discorso integrale di Trump. VIDEO; L’Italia nel board per Gaza, il debutto a Davos dove Meloni vedrà di nuovo Trump; Gaza, oggi l’annuncio dei 15 paesi del Board of Peace. C’è anche l’Italia.

Davos, Trump firma il Board of Peace. Trump: «Hamas si disarmi o sarà la sua fine». Oggi l'incontro con ZelenskySvolta sulla Groenlandia a Davos: dopo aver escluso per la prima volta l'uso della forza, Trump ha annunciato un accordo quadro con la Nato sull'isola e la cancellazione dei ... ilmattino.it

Davos, Trump annuncia piano con Nato per GroenlandiaA Davos in Svizzera, il presidente Trump ha preso parte al World Economic Forum, dove ha rinnovato la sua intenzione di acquistare la Groenlandia. Il presidente - Sky TG24 ... video.sky.it

Donald Trump ha aperto a Davos la cerimonia per la creazione del Board of Peace. "Un giorno emozionante, tutti vogliono farne parte", ha detto il presidente americano, nonostante diversi Paesi abbiano declinato l'inviato a partecipare a quello che molti ha - facebook.com facebook

Groenlandia e dazi: A Davos Trump fa la voce grossa ma è resa: “Non uso la forza” e “niente sanzioni”. Di Cosimo Caridi x.com