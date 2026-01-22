Come in un film di finzione, il nuovo triangolo dei negoziati sull’Ucraina si sviluppa tra Davos, Mosca e gli Emirati, creando un contesto complesso e delicato. Volodymyr Zelensky, protagonista di questa scena reale, si presenta come un leader determinato a trovare soluzioni in un quadro internazionale in evoluzione. La diplomazia si gioca in ambienti diversi, con l’obiettivo di mantenere la stabilità e la pace in una regione cruciale.

Sceglie un riferimento cinematografico, Volodymyr Zelensky, così da permettere al pubblico di Davos di empatizzare al massimo con lui. La scelta è quella del “Giorno della marmotta”, in cui il protagonista si ritrova costretto a rivivere all’infinito le stesse ventiquattro ore. “Nessuno vuole vivere così”, dice il presidente ucraino, “ma purtroppo è così che al momento noi ucraini, ndr viviamo”. Proseguendo il suo discorso Zelensky ringrazia l’Europa per quello che ha fatto, in particolare sugli asset russi, ma attacca poi i leader europei di non essere stati abbastanza coraggiosi sull’uso di questi a favore dell’Ucraina, “facendo così vincere Putin”, e chiedendo all’Europa di agire con la stessa determinazione di Washington nei confronti della flotta ombra russa (non a caso negli stessi minuti è stata diffusa la notizia del sequestro da parte francese e inglese di una petroliera in transito nel Mediterraneo legata alla flotta ombra russa). 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Davos, Mosca, Emirati. Il nuovo triangolo dei negoziati sull’Ucraina

