Davos Mosca Emirati Il nuovo triangolo dei negoziati sull’Ucraina

Come in un film di Spielberg, Volodymyr Zelensky si trova al centro di un nuovo triangolo diplomatico tra Davos, Mosca e gli Emirati. In un contesto di tensioni e negoziati, il suo ruolo diventa fondamentale per il futuro dell’Ucraina. Questo scenario evidenzia le sfide di una diplomazia complessa, in cui ogni mossa può influenzare gli equilibri globali e la stabilità della regione.

Sceglie un riferimento cinematografico, Volodymyr Zelensky, così da permettere al pubblico di Davos di empatizzare al massimo con lui. La scelta è quella del “Giorno della marmotta”, in cui il protagonista si ritrova costretto a rivivere all’infinito le stesse ventiquattro ore. “Nessuno vuole vivere così”, dice il presidente ucraino, “ma purtroppo è così che al momento noi ucraini, ndr viviamo”. Proseguendo il suo discorso Zelensky ringrazia l’Europa per quello che ha fatto, in particolare sugli asset russi, ma attacca poi i leader europei di non essere stati abbastanza coraggiosi sull’uso di questi a favore dell’Ucraina, “facendo così vincere Putin”, e chiedendo all’Europa di agire con la stessa determinazione di Washington nei confronti della flotta ombra russa (non a caso negli stessi minuti è stata diffusa la notizia del sequestro da parte francese e inglese di una petroliera in transito nel Mediterraneo legata alla flotta ombra russa). 🔗 Leggi su Formiche.net

