Davos l' arrivo di Zelensky in Svizzera

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è giunto a Davos per partecipare al World Economic Forum, un'importante occasione di incontro tra leader mondiali, imprenditori e rappresentanti istituzionali. L'evento si svolge in Svizzera e offre un contesto di discussione su temi economici e geopolitici di rilevanza internazionale. La presenza di Zelensky sottolinea l'attenzione globale verso le questioni legate alla situazione in Ucraina.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in Svizzera per partecipare al World Economic Forum di Davos. Previsto per oggi un incontro con il presidente americano Donald Trump, che ha nuovamente espresso la sua frustrazione nei confronti Putin e Zelensky per quanto riguarda le difficili trattative per arrivare a una pace e porre fine alla guerra. Il leader di Kiev dovrebbe anche tenere un discorso e partecipare a una tavola rotonda dal titolo "Consiglio consultivo internazionale per la ripresa dell'Ucraina".

