Davos Kushner mostra la nuova Gaza | Sarà un successoTrump | Diventerà una splendida proprietà

Durante l'evento di Davos, Jared Kushner, ex consigliere di Donald Trump, ha presentato ai media internazionali il nuovo piano per Gaza, definendolo come un progetto di successo. Kushner ha condiviso le sue idee in occasione della firma del Board of Peace, mentre Trump ha commentato con ottimismo, affermando che la zona potrebbe diventare una “splendida proprietà”. La proposta si inserisce in un contesto di crescente attenzione internazionale sulla regione.

Durante il suo intervento a Davos, in occasione della firma del Board of Peace, il genero di Donald Trump, Jared Kushner, ha illustrato ai media internazionali il «piano generale» per il futuro di Gaza, mostrando una mappa con le zone abitate e le infrastrutture presenti nella Striscia. Secondo Kushner, il progetto sarà realizzato in più fasi, includendo «alloggi per i lavoratori, piena occupazione e opportunità per tutti», compreso lo sviluppo del turismo costiero. «C'è un piano generale. Lo costruiscono in tre anni», ha spiegato, mostrando diapositive della cosiddetta 'Nuova Gaza', con grattacieli futuristici lungo il lungomare della Striscia.

