Davos inizia la seconda giornata del World Economic Forum

Davos apre la seconda giornata del World Economic Forum. Dopo la sessione di mercoledì, durante la quale Donald Trump ha affrontato il tema della Groenlandia, oggi il presidente degli Stati Uniti incontrerà Volodymyr Zelensky. L’appuntamento prosegue con discussioni su questioni globali di economia, politica e sicurezza, offrendo uno spazio di confronto tra leader internazionali e rappresentanti di diversi settori.

Inizia la seconda giornata del World Economic Forum di Davos. Dopo la conferenza di mercoledì, in cui Donald Trump si è concentrato in particolare sulla questione della Groenlandia, il presidente degli Stati Uniti oggi incontrerà Volodymyr Zelensky. Nel frattempo, il segretario della Nato Mark Rutte ha affermato che spera che i colloqui di pace per l'Ucraina si concludano presto, ma che probabilmente ciò non accadrà prima di aprile o maggio.

