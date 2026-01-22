Davigo non aveva legittimazione per ergersi a paladino di legalità

Sono state rese note le motivazioni della condanna a un anno e tre mesi per Piercamillo Davigo, ex magistrato di Mani Pulite. Le motivazioni evidenziano come Davigo non fosse autorizzato a presentarsi come difensore della legalità senza una specifica legittimazione, sollevando questioni sull’appropriatezza delle sue azioni e sul rispetto delle procedure giudiziarie.

Pubblicate le motivazioni della condanna a un anno e tre mesi per l’ex pm di Mani pulite. « Piercamillo Davigo non poteva ergersi, senza alcuna legittimazione, a paladino della legalità». La frase non è un commento giornalistico né una valutazione polemica: è uno dei passaggi più netti delle motivazioni della sentenza d’appello-bis della Corte d’Appello di Brescia che ha confermato la condanna dell’ex magistrato simbolo di Mani pulite a un anno e tre mesi di reclusione, con pena sospesa, per rivelazione di segreto d’ufficio. Ed è una frase che fotografa, sin dall’inizio, il giudizio severo dei giudici su una condotta ritenuta incompatibile con il ruolo ricoperto e con la cultura della legalità che Davigo ha per decenni incarnato e sbandierato sin dai tempi di Tangentopoli. 🔗 Leggi su Laverita.info

Davigo "non poteva ergersi a paladino della legalità"Piercamillo Davigo non aveva il diritto di divulgare un fatto coperto da segreto investigativo, né di presentarsi come un difensore della legalità senza l’autorizzazione opportuna.

