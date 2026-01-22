david lloyd malaspina a milano si rinnova tra nuovi spazi e visione strategica sul futuro

Il David Lloyd Club Malaspina a Milano si rinnova attraverso un intervento di ristrutturazione, supportato da un investimento di 4 milioni di euro. La riqualificazione prevede nuovi spazi e servizi, con un’attenzione alla sostenibilità e alla qualità dell’esperienza. Questo rinnovo rappresenta un passo importante nella strategia di crescita del gruppo, puntando a offrire un ambiente moderno e funzionale per il benessere dei clienti nell’area est della città.

David Lloyd Leisure, gruppo leader in Europa nel settore della salute, dello sport e del benessere, annuncia il rilancio del David Lloyd Club Malaspina, situato nell’area est di Milano, a seguito di un importante intervento di ristrutturazione sostenuto da un investimento complessivo di 4 milioni di euro. Un’operazione strategica che si inserisce in una più ampia visione di consolidamento e sviluppo del brand in Italia, con l’obiettivo di elevare ulteriormente la qualità dei servizi e dell’esperienza proposta ai soci, in linea con gli standard internazionali del Gruppo. Il progetto di rinnovamento ha coinvolto numerose aree chiave del Club, rafforzando il ruolo di David Lloyd Malaspina come punto di riferimento per il wellness, lo sport e il tempo libero a Milano, e confermandone la vocazione a luogo di benessere integrato, dove allenamento, socialità e relax convivono in modo armonico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

David Lloyd Malaspina. Il tuo benessere merita di più di una semplice palestra. Allenati in un club dove fitness, relax e servizi premium si incontrano: palestra attrezzata, corsi esclusivi, piscina, area wellness e spazi