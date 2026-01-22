Dategli la copertina

Ecco la vignetta di oggi pubblicata su Il Fatto Quotidiano, che affronta con spirito critico e sobrietà temi attuali come la Groenlandia e le figure pubbliche coinvolte. Attraverso l’arte della satira, questa vignetta invita a riflettere sugli eventi recenti, mantenendo un tono equilibrato e rispettoso. Leggi l’articolo completo per un’analisi approfondita e un’interpretazione delle tematiche rappresentate.

La Turchia chiede di entrare nell’alleanza militare tra Pakistan e Arabia Saudita: è la nascita di una Nato islamica? Tre incidenti in 3 giorni: sciopero dei macchinisti in Spagna. “Abrasioni sulle ruote del treno deragliato ad Adamuz” Processo Le Pen, magistrata francese denuncia “interferenze Usa”: “Ho visto due emissari di Trump, volevano elementi per dire che è politico” Trump: “Accordo quadro su diritti minerari e scudo spaziale”. Rutte: “Non discussa la sovranità danese”. Copenaghen: “Confini non negoziabili” Roma, 21 gen. (Adnkronos) - È un romanzo che unisce il fascino del giallo storico alla scoperta di una città perduta, 'I ‘Nfumicati' di Gerardo Rizzo, edito dalla casa editrice messinese Di Nicolò edizioni, presentato ieri presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, dove l’autore ha dialogato con la giornalista Floriana Bulfon e con Maddalena Santeroni, presidente dell'associazione Amici dell'Arte moderna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dategli la copertina Leggi anche: Juventus, Vieri difende Openda e David “Dategli tempo” Leggi anche: La copertina del Foglio Review raccontata da Luchadora Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Brutal enigma lyrical cover teaser... Again. Spencer Elden aveva accusato i #Nirvana di aver diffuso p*rnografia minorile con la celebre copertina dell’album. Ma il giudice Fernando Olguin del tribunale distrettuale degli Stati Uniti ha ribadito che l’immagine “non rientra minimamente in quella definizion - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.