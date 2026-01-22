Daria Bignardi pronta a tornare in tv? La proposta di Antonella Clerici in diretta spiazza tutti

Daria Bignardi, nota giornalista e scrittrice, si è allontanata dalla televisione da alcuni anni, dedicandosi alla scrittura. Recentemente, durante la trasmissione È Sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici ha proposto una rubrica sui libri, ricevendo l’adesione di Bignardi. La giornalista ha comunque lasciato intendere di voler mantenere una certa indipendenza nei confronti della Rai, alimentando l’interesse su un possibile ritorno in tv.

