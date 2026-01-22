Dante Tuana è morto mentre tagliava la legna | lascia moglie e figlie

Dante Tuana, 64 anni, è deceduto mercoledì mattina durante un’attività di taglio della legna nei boschi di Bione. L'uomo, accompagnato da due amici, ha avuto un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo. La scomparsa di Dante lascia la moglie e le figlie, nel dolore per una tragedia improvvisa e inattesa.

È Dante Tuana la vittima del tragico incidente di mercoledì mattina tra i boschi di Bione: l'uomo, 64 anni, ha perso la vita mentre stava tagliando la legna insieme a due amici, stroncato da un improvviso malore. Tuana si è sentito male e si è accasciato al suolo, senza più riprendere conoscenza.

