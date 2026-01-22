Il ciclone Harry ha causato danni stimati superiori a un miliardo di euro in Sicilia, interessando principalmente le zone costiere ioniche e del Canale di Sicilia. In soli due giorni, l’evento meteorologico ha provocato ingenti conseguenze sul territorio, evidenziando la vulnerabilità delle aree colpite. Questo bilancio rappresenta un’importante analisi delle conseguenze di eventi climatici estremi sulla regione.

Supera il miliardo di euro la stima dei danni provocati in Sicilia dal ciclone Harry, che in due giorni ha devastato la fascia costiera ionica e quella affacciata sul Canale di Sicilia. Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Danni per oltre un miliardo di euro in Sicilia

Maltempo, in Sicilia danni da oltre 1 miliardo di euroIl maltempo causato dal ciclone Harry ha provocato danni stimati superiori a un miliardo di euro in Sicilia, interessando infrastrutture e attività economiche.

Maltempo in Sicilia, Schifani: “Danni gravissimi su oltre 100 km di costa, oltre mezzo miliardo di euro”Il maltempo ha provocato danni significativi sulla costa ionica della Sicilia, con stime che superano i 500 milioni di euro.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Danni per oltre un miliardo di euro in Sicilia

Argomenti discussi: Risarcimento danni per mancata assunzione a tempo indeterminato e assegnazione Carta del docente, oltre 61.000 euro ad un insegnante: vittoria legale Anief; Paziente morì dopo un esame in Pronto Soccorso, ma il medico non dovrà restituire all'Ausl i 480 mila euro dei danni; Isernia: operazione Ghost Residence. Accertati danni erariali per oltre un milione di euro.; Maltempo in Sicilia, danni per oltre mezzo miliardo: Schifani convoca giunta straordinaria per emergenza.

Ciclone Harry, arriva la conta dei danni: oltre un miliardo in Sicilia. Colpite anche la Sardegna e Calabria – I videoNelle regioni Sardegna e Sicilia le prime stime più pesanti, secondo i presidenti Schifani e Todde. Le previsioni meteo per i prossimi giorni L'articolo Ciclone Harry, arriva la conta dei danni: oltre ... msn.com

Maltempo, ciclone Harry ha causato danni oltre il miliardo in Sicilia e SardegnaDanni per oltre 740 milioni di euro sono stati stimati dal governatore siciliano Schifani, cui vanno aggiunti i mancati redditi delle attività produttive. E anche la presidente della Regione Sardegna ... tg24.sky.it

Cronaca. Ciclone Harry devasta la Sicilia: danni per oltre un miliardo di euro, scatta lo stato di emergenza - facebook.com facebook

Todde: "Danni del maltempo in Sardegna per centinaia di milioni. Oltre alle risorse regionali servono fondi del governo adeguati" #ANSA x.com