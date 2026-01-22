Dama il gioiello della sanità pubblica brianzola diventato la salvezza per oltre 450 famiglie

Dama, il centro di assistenza della sanità pubblica brianzola, è stato inaugurato poco più di due anni fa e si è rapidamente affermato come punto di riferimento per oltre 450 famiglie con membri affetti da disabilità cognitive, comunicative e neuromotorie. La struttura rappresenta un importante supporto per le famiglie, offrendo servizi dedicati e contribuendo a migliorare la qualità della vita di chi necessita di assistenza specializzata.

