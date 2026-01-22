Dall’Irpinia al Quirinale | la parabola di Antonio De Prizio nei vertici del Sindacato Indipendente Carabinieri

Antonio De Prizio, originario di Gesualdo in Irpinia, ha percorso una significativa traiettoria professionale, arrivando a ricoprire ruoli di rilievo nel Sindacato Indipendente Carabinieri. La sua esperienza e dedizione lo hanno portato a rappresentare con autorevolezza i diritti e le istanze dei militari, dall’ambiente locale alle alte istituzioni. Questa storia evidenzia il percorso di crescita e impegno di un professionista che ha saputo affermarsi nel settore della sicurezza.

Gesualdo — Le radici sono in Irpinia, l'approdo ai vertici della rappresentanza sindacale dei carabinieri. Antonio De Prizio, originario di Gesualdo, è oggi Segretario nazionale del Sindacato Indipendente Carabinieri (SIC). Affianca il segretario generale Luigi Pettineo e mette a disposizione.

