La lista Forbes 50 Over 50 Global 2026 presenta cinquanta donne che, dopo i cinquant’anni, hanno raggiunto importanti traguardi in vari settori. Dalla cultura all’industria, queste donne dimostrano che il successo può arrivare in ogni fase della vita, sfidando stereotipi e barriere culturali. La loro esperienza e determinazione sottolineano un messaggio semplice ma potente: non esiste un’età prestabilita per realizzare i propri obiettivi.

Il successo arriva quando arriva e non è vero che esista un'età prestabilita per ottenerlo. È questo il messaggio più potente che emerge dalla lista Forbes 50 Over 50 Global 2026, la selezione annuale con cui la rivista economica statunitense celebra cinquanta donne che hanno raggiunto traguardi straordinari dopo i cinquant'anni, spesso rompendo barriere culturali, sociali e professionali considerate a lungo invalicabili.

© Iodonna.it - Dalle grandi industrie alla cucina, passando per la cultura, 50 donne unite dall'aver costruito o consolidato il proprio successo dopo i cinquant’anni

