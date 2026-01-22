Dalla provincia di Napoli a Penne per truffare un 88enne | arrestate a Spoltore con la refurtiva in auto

A Spoltore, sono state arrestate due persone provenienti dalla provincia di Napoli, accusate di aver truffato un anziano di 88 anni. Con la falsa scusa di un’emergenza familiare, hanno sottratto 600 euro in contanti, un orologio e diversi monili in oro. La refurtiva è stata trovata nell’auto dei sospettati. L'episodio evidenzia la diffusione di truffe ai danni di anziani e l’importanza di mantenere alta l’attenzione.

Due le donne che avrebbero attuato la truffa con la scusa dell'emergenza familiare. Una finta telefonata della figlia e la possibilità di entare in casa: è così che avrebbero sottratto 600 euro e monili in oro. Subito partite le indagini dei carabinieri che, anche grazie a videosorveglianza e polizia locale, le hanno individuate e fermate Protagoniste due donne di 42 e 18 anni la cui fuga però è durata decisamente poco: sono state fermate e arrestate a Spoltore e ora devono rispondere di truffa aggravata commessa in concorso. Una vera e propria truffa ai danni dell'anziano quella attuata il 21 gennaio quando le due si sarebbero presentate nell’abitazione dell’uomo.🔗 Leggi su Ilpescara.it

