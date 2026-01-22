Dal visibile all' invisibile insieme a Gianluca Bosi si esplora il legame tra arte e matematica

Da cesenatoday.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centro culturale Campo della Stella presenta un incontro dedicato alla relazione tra arte e matematica, intitolato

Venerdì 23 gennaio, alle 17, nell'Aula Magna della Biblioteca Malatestiana il centro culturale Campo della Stella propone un incontro sulla matematica dal titolo "Dal visibile all'invisibile. Itinerari nella matematica". Interverranno Gianluca Bosi, dottore di ricerca, docente di matematica e artista visivo, e Francesco Malaspina, ordinario al Politecnico di Torino. Francesco Malaspina è ordinario di Geometria al Dipartimento di Scienze Matematiche del Politecnico di Torino. La sua attività di ricerca verte su temi di geometria algebrica. È autore dei volumi "Sette semplici lezioni di matematica", edito da Lindau e "Dio e l'ipercubo" edito da Effatà.🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

José Angelino, tra scienza e natura. L’arte che rende visibile l’invisibileJosé Angelino, nato a Ragusa nel 1977, unisce scienza e natura nelle sue opere d'arte, rendendo visibile l'invisibile.

Leggi anche: Comunicato Stampa: “Autobiografia telepatica”: viaggio tra visibile e invisibile nella memoria di un'anima in cammino

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Dal visibile all’invisibile: a Cesena un incontro sulla matematica; William Kentridge: Rendere visibile l'invisibile è uno degli obiettivi del mio lavoro; Alla Magnani Rocca il Simbolismo italiano in 140 opere; A Bologna, Temporali di Alberto Garutti in mostra per Arte Fiera.

dal visibile all invisibileDal visibile all’invisibile: a Cesena un incontro sulla matematicaL’ aula magna della Biblioteca Malatestiana di Cesena ospiterà l’incontro Dal visibile all’invisibile. Itinerari nella matematica . L’appuntamento è per venerdì 23 gennaio alle 17. L’evento è ... corrierecesenate.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.