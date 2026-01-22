Dal visibile all' invisibile insieme a Gianluca Bosi si esplora il legame tra arte e matematica

Il centro culturale Campo della Stella presenta un incontro dedicato alla relazione tra arte e matematica, intitolato

Venerdì 23 gennaio, alle 17, nell'Aula Magna della Biblioteca Malatestiana il centro culturale Campo della Stella propone un incontro sulla matematica dal titolo "Dal visibile all'invisibile. Itinerari nella matematica". Interverranno Gianluca Bosi, dottore di ricerca, docente di matematica e artista visivo, e Francesco Malaspina, ordinario al Politecnico di Torino. Francesco Malaspina è ordinario di Geometria al Dipartimento di Scienze Matematiche del Politecnico di Torino. La sua attività di ricerca verte su temi di geometria algebrica. È autore dei volumi "Sette semplici lezioni di matematica", edito da Lindau e "Dio e l'ipercubo" edito da Effatà.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

