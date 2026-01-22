Dal Ministero 100mila euro per un viaggio multimediale nella storia del Camposanto Monumentale
Il Comune di Pisa ha ricevuto dal Ministero del Turismo un finanziamento di 100.000 euro per il progetto
Il Comune di Pisa ha ottenuto dal Ministero del Turismo un finanziamento di 100.000 euro per il progetto 'Viaggio nel tempo del Camposanto Monumentale', un’iniziativa che trasformerà l’esperienza dei visitatori attraverso un video immersivo di ultima generazione. L'opera multimediale offrirà un.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: Videosorveglianza nei parchi di Bergamo: dal Ministero dell’Interno 100mila euro per il progetto del Comune
Visita 'Vedere la speranza' al Camposanto MonumentaleIl ciclo 'Vedere la Speranza: un viaggio tra le opere' prosegue con una visita al Camposanto Monumentale di Pisa.
Argomenti discussi: Turismo, ulteriore finanziamento dal Ministero: 100mila euro per un viaggio multimediale nella storia del Campo Santo Monumentale che diventa immersivo; Piano Casa, 100mila alloggi a prezzi accessibili in 10 anni; Finanziamenti a Fondo Perduto le Novità del 2019 per Imprese e Start Up; Formazione al primo soccorso: 100 mila euro per corsi sperimentali nelle scuole.
Casa, 3 miliardi dalla Coesione per nuovi alloggiPer raggiungere l’obiettivo di realizzare 100mila nuovi alloggi a prezzi calmierati nei prossimi dieci anni ci sono a disposizione almeno 3 miliardi di euro da attingere dai fondi ... ilmessaggero.it
Cupra Marittima, 100mila euro per l’accessibilità: al via il progetto Cupra Marittima for allIl progetto finanziato dalla Regione Marche punta a migliorare spiagge, percorsi e servizi turistici, con interventi strutturali, formazione e nuove dotazioni entro il 2027 ... lanuovariviera.it
Arrivati i soldi per il Parco di Portofino. Riapriranno la via dei Tubi e il sentiero dei Baci. Soldi anche per l’Aveto Via dei Tubi e Passo del Bacio: arrivano i fondi per riaprirli Dopo quasi due anni di chiusura, 100mila euro dal Ministero del Turismo per mettere i - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.