dal blunt al micro la guida completa al taglio bob per il 2026

Il taglio bob, dalle versioni più corte alle lunghezze midi, continua a essere un’opzione versatile e di tendenza nel 2026. Apprezzato per la sua eleganza semplice e facile da gestire, si adatta a diverse forme del viso e stili personali. Questa guida offre una panoramica completa sulle varianti del bob, dalle più basilari alle interpretazioni più moderne, per aiutarti a scegliere il look più adatto alle tue esigenze.

Ultra corto o che sfiora le spalle, il bob resta uno dei tagli più in voga del momento. Le celebrity lo adorano, gli hairstylist lo acconciano in modi sempre più glamour, i parrucchieri lo realizzano sulla base di foto e “santini”. Eppure ci sono diversi tipi di bob, e non tutti si adattano con naturalezza alla forma del viso. I tipi di bob: tutte le sue declinazioni. Il punto è proprio questo: quando si dice “bob”, non si sta parlando di un solo taglio. È una famiglia intera di haircut, ognuno con un’attitudine diversa e con un effetto preciso su viso, stile e personalità. Il blunt bob è la scelta di chi ama le linee nette e un’estetica pulita, quasi grafica. 🔗 Leggi su Amica.it

