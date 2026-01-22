La sicurezza nei municipi rappresenta un tema centrale per le comunità locali. È importante promuovere un approccio partecipato, coinvolgendo cittadini e istituzioni, per affrontare le criticità in modo efficace e condiviso. Solo attraverso un dialogo aperto e costruttivo si può rafforzare il senso di sicurezza e fiducia nelle aree di quartiere, contribuendo a creare un ambiente più stabile e coeso per tutti i cittadini.

Il dibattito annoso sulla sicurezza, che nella casa del centrosinistra viene sempre affrontato con la serenità di chi cammina sui rovi (vedi il mini rimpasto ieri), induce il sindaco Beppe Sala a dichiarare sul Corriere: “Abbiamo una serie di problemi che hanno anche altre città, ma questa voglia di colpire Milano ha un’origine anche politica che trovo inaccettabile”. Il primo cittadino alla fine si è tenuto (in realtà nessuno voleva la patata bollente) la delega sulla Sicurezza, affiancato da esperti tra cui l’ex capo dei vigili Tullio Mastrangelo. Ma nel frattempo si muovono anche alcuni municipi (il livello dove la sicurezza morde davvero) che chiederanno di nuovo di contare di più. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Dai municipi: ecco perché serve anche la “sicurezza partecipata”

Il collo non mente mai, ecco perché serve una crema anche lì sottoIl collo, spesso trascurato, richiede attenzione quanto il viso.

Leggi anche: Moldavia Italia, ecco perché vincere oggi e contro la Norvegia serve anche in caso di spareggi: il motivo riguarda il prossimo Mondiale!

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Mappa di Roma, dai cittadini arrivate 4mila proposte: Nessun municipio resterà uguale; Approvati i lavori su strade e marciapiedi nei 5 Municipi: ecco dove; Le Circoscrizioni sono un investimento, ma serve lo spirito di servizio del passato, Giordano promuove il decentramento per un nuovo modello organizzativo · ilreggino.it; Roma, dopo 25 anni consegnate al Municipio III le strade di Parco Talenti. Ecco quali sono e quali restano escluse.

Dai municipi: ecco perché serve anche la sicurezza partecipataL'obiettivo è chiaro: potenziare il proprio ruolo di vedette del territorio per contrastare il degrado ma anche offrire opportunità operose ai quartieri dove le sinergie fra forze dell’ordine, istituz ... ilfoglio.it

Poche risorse e servizi flop: ecco perché i parlamentini restano lontani dai cittadiniLe Municipalità napoletane costano di più di quelle di Milano, Roma e delle altre grandi città d’Italia. Eppure in molti casi hanno meno poteri e funzioni ridotte. E spesso, va detto, anche poche ... ilmattino.it

Bellinzago vs Oleggio. Riassunto in breve: BELLINZAGO: - punta tutto sul nuovo municipio (non parlatemi di piazza perché non lo sarà) che io chiamerò sempre un palazzo di potere - Ricorda giustamente la ricchezza delle nostre associazioni (magari anche - facebook.com facebook